11 marzo 2018, quattro anni fa il super gol di tacco a Cagliari di Ciro Immobile: il ricordo della Lazio | VIDEO

Sono passati quattro anni esatti da quella domenica 11 marzo 2018 e, la Lazio, scendeva in campo in trasferta contro il Cagliari nella 28° giornata di Serie A 2017/2018. Una gara ricca di gol ed emozioni, con i padroni di casa che passarono in vantaggio al 25° con il gol di Pavoletti. Prima dell’intervallo i biancocelesti, grazie ad un’autogol di Ceppitelli, riportarono il risultato in parità, ma al 74° i rossoblù tornarono in vantaggio con il calcio di rigore di Barella. Lazio tutta in avanti per cercare il gol del pareggio, che arriva al quinto dei cinque minuti di recupero: cross basso di Felipe Anderson in area di rigore a trovare Immobile, Ciro con un tacco al volo scavalca Cragno e mette a segno un super gol per il 2-2 finale. A distanza di quattro anni, la società biancoceleste ha voluto ricordare, sui social, la prodezza del bomber biancoceleste: attraverso un video pubblicato sul proprio profilo Twitter, la Lazio ha pubblicato il video della rete di Immobile, accompagnata dalla didascalia: “King Ciro pareggia all’ultimo secondo con un INCREDIBILE gol di tacco!”.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO: https://twitter.com/OfficialSSLazio/status/1502215189688692738?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet

