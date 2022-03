Lazio-Venezia, all’Olimpico primo ritorno da ex per Nani

Lazio e Venezia si sono incontrate veramente poche volte in campionato, di cui una lo scorso dicembre. Lunedì, però, ci sarà qualcosa di diverso rispetto a tre mesi fa: Nani. L’ex giocatore della Lazio, infatti, nello stupore generale, è arrivato al Venezia durante il mercato di gennaio. Con gli arancioneroverdi si è subito fatto conoscere: pochissimi minuti dopo il suo esordio, infatti, ha messo lo zampino su un gol contro l’Empoli grazie al suo assist. Per ora ha collezionato 6 presenze, precisamente un terzo di quante ne ha collezionate alla Lazio in una stagione intera. Alla Lazio, infatti, è arrivato in prestito nella stagione 17/18 e nelle sue 18 presenze ha siglato 3 reti e servito 3 assist. Quella squadra segnava tantissimo, non a caso i suoi gol sono arrivati principalmente in partite con goleade: contro il Benevento il 29 ottobre 2017, finita 1-5; con il Chievo il 21 gennaio 2018, terminata 5-1; infine con l’Udinese soli tre giorni dopo, terminata 3-0. Tra questi tre gol, quelli di gennaio sono arrivati all’Olimpico. Sempre all’Olimpico ha servito due assist: di nuovo contro il Chievo e poi con la Sampdoria il 22 aprile 2018, terminata poi 4-0. Il terzo assist lo ha servito fuori casa, sempre contro il Benevento. A parte questo, quella con la Lazio non è stata una stagione memorabile: da un giocatore come lui forse ci si aspettava molto di più, vista anche la sua carriera stellare, ma purtroppo è stato fermo per diverse partite a causa di infortuni e, appunto, con i biancocelesti ha passato solo un anno; poco per entrare nel cuore dei tifosi. Adesso Nani ha 35 anni e, dopo qualche stagione fuori dai riflettori europei, ha deciso di rilanciarsi in Italia con una neopromossa, con cui ha un contratto fino a giugno 2023. Dopodiché chissà, potrebbe chiudere la sua carriera in Italia o magari tornare in patria, in Portogallo; qualunque cosa deciderà, Nani rimarrà senza dubbio uno dei più grandi della sua generazione e sarà un bel momento vederlo scendere di nuovo in campo all’Olimpico, anche se da avversario.

