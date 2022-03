Lazio-Venezia nel ricordo di Pino Wilson: maglie storiche e cimeli del Capitano in Tribuna Autorità

Lazio-Venezia, oltre ad essere una partita importante per la corsa dei biancocelesti verso un posto in Europa, sarà la prima gara dopo la scomparsa di Pino Wilson. Per ricordare lo storico Capitano biancoceleste, la Lazio Museum ha organizzato una bella iniziativa: lunedì sera, in Tribuna Autorità dello Stadio Olimpico di Roma, saranno esposte delle mostre con maglie storiche e cimeli proprio del Capitano Pino Wilson. Un’altra iniziativa per commemorare una Leggenda biancoceleste.

