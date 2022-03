“Fuorigioco”, Beppe Signori presenta il suo libro: “Non ho mollato mai, come dice il coro della Lazio. Wilson? Un campione” – FOTO&VIDEO

Dopo anni di silenzi, Beppe Signori è tornato a parlare: l’ex attaccante della Lazio e idolo di numerose generazioni di sostenitori biancocelesti, ha affidato i suoi racconti al libro autobiografico “Fuorigioco, perde solo chi si arrende” che oggi lui stesso presenterà a partire dalle ore 17.30 presso il Cinema Teatro Don Bosco. Il numero 11 laziale non voleva rimanere nel grigiore di una prescrizione e ora può gridare al mondo intero la sua innocenza, cosa che farà da vicino con tifosi e addetti ai lavori che già oggi numerosi accoglieranno uno dei bomber più prolifici della storia del calcio italiano.

Il centravanti, visibilmente commosso, comincia a ringraziare tutti i presenti ma anche tutti coloro i quali non lo hanno lasciato solo in questi anni, avendo sempre dimostrazioni di affetto e stima per lui: “Non ho mollato mai, come canta il coro della Lazio. Il calore di chi mi ha sostenuto mi ha dato una carica in più”.

Da capitano a capitano, un ricordo su Pino Wilson: “Ho avuto la possibilità e la fortuna di conoscerlo, in occasione di “Lazio nel mondo”. A questo evento ho avuto modo di scoprire l’uomo, così umile, tipico dei campioni”.





