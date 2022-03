Lazio-Venezia, l’ultima della stagione contro una neopromossa: obiettivo Europa, nel segno del 3

Il successo di Cagliari ha mostrato una delle Lazio migliori della stagione, se non la migliore. Ora serve dare continuità in queste ultime dieci gare di campionato, per cercare di fare più punti possibili in ottica qualificazione in Europa. Il primo ostacolo, di queste dieci partite, si chiama Venezia. I lagunari sono in piena lotta salvezza e, al momento, con una gara da recuperare, si trovano al terzultimo posto in classifica, a -3 dal Cagliari, prima squadra salva. Il momento degli arancioneroverdi non è dei migliori, visto che il bilancio del girone di ritorno parla di una sola vittoria, due pareggi e cinque sconfitte nelle otto gare disputate. Nell’ultimo turno è arrivata la sconfitta pesante, seconda consecutiva, in casa contro il Sassuolo (1-4). Lunedì sera, a chiudere la 29° giornata di Serie A quindi, è in programma un Lazio-Venezia importantissimo per gli obiettivi di entrambe le squadre, tra Europa e salvezza.

La sfida contro il Venezia sarà l’ultima, per questa stagione, in cui la Lazio affronterà una squadra neopromossa. Oltre alla gara d’andata, in cui i biancocelesti si sono imposti con un netto 1-3, Sarri ed i suoi hanno affrontato già due volte sia Empoli che Salernitana, portando sempre punti a casa. Oltre a questo, le quattro vittorie ed un pareggio, hanno in comune il numero tre: infatti, in queste cinque gare, la Lazio ha sempre segnato tre reti alla squadra avversaria.

Ad aprire la Serie A 2021/2022 della Lazio è stato il successo in casa dell’Empoli per 1-3, firmato Milinkovic, Lazzari ed Immobile. Successivamente, alla 12° giornata, i biancocelesti hanno conquistato la vittoria contro la Salernitana grazie al 3-0 maturato allo Stadio Olimpico di Roma. Nell’ultima gara del 2021, nonché ultima del girone d’andata, è arrivato appunto il 3-1 in casa del Venezia, mentre nella prima gara del nuovo anno, alla prima di ritorno, è arrivato l’unico pareggio, un pirotecnico 3-3 casalingo, nel giorno dell’Epifania contro l’Empoli. Infine, alla 22° giornata di campionato, i biancocelesti hanno conquistato i tre punti in casa della Salernitana con lo stesso risultato dell’andata, ovvero con un rotondo 3-0.

Ora resta solamente la gara di ritorno contro il Venezia per chiudere il cerchio delle neopromosse, proseguire verso la corsa all’Europa, nel segno dei tre punti, ma anche delle tre reti.

