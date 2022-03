SkySport sulla pagina ufficiale Instagram ricorda come la Lazio sia, con 36 reti, la migliore squadra italiana in Europa per gol fatti. Nessuna italiana segna come la Lazio, protagonista di questa statistica, il tridente composto da Immobile, Milinkovic e Pedro. Classifica che vede in vetta il Bayer Monaco con 45 gol e la Lazio al quinto posto con 36 reti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sky Sport (Italia) (@skysport)

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: