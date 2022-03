Primavera 2 | Lazio-Ascoli 1-1 (16′ Mazzei, 39′ Crespi)

Termina 1-1 la gara tra Lazio e Ascoli. Prosegue il momento di appannamento biancoceleste

87′ – Espulso Ferro per doppia ammonizione su un fallo molto dubbio. Dalla panchina biancoceleste arrivano lamentele sulla scelta arbitrale

81′ – Sostituzione anche tra le fila dell’Ascoli: dentro Rizzi, fuori Riosa

80′ – Doppio cambio per Calori: dentro Tare e Ferrante, fuori Mancino e Crespi

78′ – Grande occasione per la Lazio, con Troise che per poco non regala il vantaggio ai biancoceleste con il uso destro incrociato

72′ – Occasione per l’Ascoli: Re taglia dentro e calcia in porta: bravissimo Moretti a coprire lo specchio della porta. Corner in favore degli ospiti

70′ – Triplo cambio per la Lazio: fuori Floriani, Shehu, Adjaoudi, dentro Troise, Pollini, e Castigliani

71′ – Rammarico per Floriani, che ha provato a mettere una buona palla dentro. Lazio che continua a cercare di creare occasioni ma non è facile

67′ – La Lazio continua a provarci contro un Ascoli che non è facile da bucare nella propria area di rigore

53′ – Chance per la Lazio: gran tiro di Marinacci. Biancocelesti che continuano a cercare la rete del vantaggio

50′ – Tentativo di Bertini su calcio di punizione: la palla finisce alta sopra la traversa

48′ – Cambio per l’Ascoli: fuori Governatori, dentro Carano

46′ – Inizia il secondo tempo di Lazio e Ascoli

45′ – Termina senza recupero la prima frazione di gioco: squadre a riposo

42′ – Ci prova di tacco Santovito, su un calcio d’angolo battuto corto da Bertini, palla fuori

39′ – PAREGGIO DELLA LAZIO! Crespi si gira in un fazzoletto, copre il pallone e calcia forte sotto la traversa. Pareggio biancoceleste a pochi minuti dalla fine del primo tempo

38′ – La Lazio sta cercando con insistenza il pareggio, ma l’Ascoli è pericoloso quando in ripartenza

36′ – Cartellino giallo per Ferro dopo il fallo su Re

33′ – Giocata di Shehu sulla sinistra, che mette una palla forte a rientrare, con Adjaoudi che non riesce a metterla dentro, cosa che non riesce neanche a Crespi sulla ribattuta, con Raffaelli reattivo che riesce a evitare il gol

24′ – Buonissima gioca di Shehu che si accentra e calcia: palla sopra la traversa

16′ – Gol dell’Ascoli: punizione calciata direttamente in porta da Mazzei, sorpreso Moretti

10′ – Conclusione di Bertini da circa venti metri: non la tiene Raffaelli, Crespi prova ad avventarsi sulla seconda palla ma nulla di fatto

7′ – Giocata di Shehu: ha provato a calciare con il sinistro, palla a lato

1′ – Calcio d’inizio: partita la gara tra Lazio e Ascoli!

Alle 11.30 Lazio e Ascoli scendono in campo al Fersini, con i biancocelesti chiamati a rispondere dopo le due sconfitte consecutive contro Reggina e Cesena. Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori.

LAZIO (4-2-3-1): Moretti; Floriani, Kane, Santovito, Marinacci; Ferro, Bertini; Shehu, Adjaoudi, Mancino; Crespi.

A disp.: Morsa, Pollini, Migliorati, Nasri, Ferrante, Tare, Del Mastro, Muhammad Schuan, Troise, Castigliani.

All.: Alessandro Calori

ASCOLI (3-4-2-1): Raffaelli; Caravillani, Luciani, Signorini; Gucci, Ceccarelli, Mazzei, D’Ainzara; Governatori, Re; Riosa.

A disp.: Paparella, Acciarri, Carano, Felici, Gagliardi, Rizzi, Manari. Nacciarriti.

All.: Rosario Pergolizzi

Arbitro: Ermes Fabrizio Cavaliere (sez. Paola)

Assistenti: Lorenzo Poma – Marco Pilleri

