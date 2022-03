CorSera | Lazio, una serata speciale. Domani tutti per Wilson

All’Olimpico immagini e cimeli in memoria dell’ex capitano.

Come riportato dal Corriere della Sera, sarà una notte speciale, perché verrà ricordato Pino Wilson. Sui maxischermi saranno proiettate le immagini del capitano del primo scudetto biancoceleste, anno di grazia 1974; all’ingresso della tribuna Monte Mario ci saranno maglie, foto e cimeli in suo onore; Immobile indosserà la mitica fascia rossa dell’ex libero al braccio. Non solo Wilson. I sentimenti verranno scaldati anche dalle t-shirt con le quali i calciatori della Lazio scenderanno in campo per il riscaldamento: ci saranno il simbolo della pace, l’aquila, i colori dell’Ucraina e la scritta «Stop war». Non sarà una notte banale per Milinkovic-Savic, che contro il Venezia comincerà il conto alla rovescia: restano dieci partite alla fine della stagione, potrebbero essere le sue ultime nella Lazio. Sa che questo può essere il momento giusto per partire, anche per una questione di contratto. Il suo scade nel 2024, è davanti a un bivio: se lo rinnova, sposa la Lazio (quasi) per sempre; se non firma il prolungamento, è nelle condizioni di forzare la mano per andarsene. Sarebbe conveniente anche per Lotito, a quel punto: meglio cederlo subito a una cifra importante che rischiare di portarlo vicino alla scadenza. Piace a tanti grandi club, Sergej: il solito Real, la Juventus, il Psg.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: