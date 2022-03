Il Tempo | Luiz Felipe punta il derby dei saluti

A vuoto le trattative per il rinnovo del difensore nel mirino di Betis e Inter.

Come riportato da Il Tempo, ormai Luiz Felipe è pronto a salutare la Capitale: diffidato ma in campo domani col Venezia, poi l’addio. Il suo personale bilancio nelle sette stracittadine disputate è in perfetto equilibrio: due vittorie (una delle quali nel girone d’andata), tre pareggi e due sconfitte. Il suo nome, insieme a quello di Pedro e Zaccagni, è inserito nell’elenco dei diffidati. A luglio poi sarà addio: il suo contratto scade il 30 giugno, tutte le prove di rinnovo non portato a nulla. Si parla di un suo possibile trasferimento in Liga alla corte del Betis di Siviglia, ma non va sottovalutata neanche la pista Inter (soprattutto se dovesse partire De Vrij). Anche lo Zenit di San Pietroburgo aveva fatto un sondaggio: l’attuale situazione politica ha bloccato la trattativa sul nascere. Sabato scorso a Cagliari ha tagliato il traguardo delle cento presenze in Serie A con la maglia biancoceleste: ne ha fatta tanta di strada, anche se il prossimo bivio lo porterà lontano da Roma. La sua presenza con il Venezia, così come quella di Acerbi, non è in dubbio. Più complicato invece il discorso sui terzini: Marusic è squalificato, Lazzari sta rientrando da una lesione di secondo grado (dovrebbe essere convocato), mentre Radu è più fuori che dentro. Il suo recupero è difficilissimo: soffre di un problema al tallone, ieri ha effettuato un provino che ha dato esito negativo. L’unica alternativa in a questo punto è quella di impiegare Patric da terzino sinistro, il suo vecchio ruolo, con Hysaj sulla corsia opposta. Per il resto le scelte di Sarri dovrebbero essere scontate: l’unico dubbio potrebbe riguardare il ballottaggio in attacco tra Pedro e Zaccagni. Immobile e Felipe Anderson completeranno il tridente, mentre in mezzo al campo ci saranno Milinkovic, Leiva e Luis Alberto. Intanto domani sera i calciatori della Lazio scenderanno in campo per il riscaldamento con una t-shirt bianca con il simbolo della pace, L’Aquila, i colori dell’Ucraina e la scritta «Stop War in Ukraine». La maglietta sarà acquistabile allo Stadio Olimpico presso i gazebo Lazio store e in tribuna Autorità; il prezzo sarà di 10 euro e il ricavato sarà devoluto per iniziative concrete a sostegno del popolo ucraino.

