La Repubblica | Gare “in casa” e gol armi per la rimonta. Idea mini-tessere

La macchina da gol. È la “giostra” più attraente di Sarrilandia.

Come riportato da La Repubblica, la Lazio è la squadra che ha vinto meno volte con una sola rete di scarto (3, la Juventus 13 e la Roma 10). In totale le marcature biancocelesti in campionato sono 57: solo l’Inter ha fatto meglio con 60. E nelle 9 giornate nel girone di ritorno sono 18, ovvero 2 gol a partita: Sassuolo (21, ma con una partita in più) e Verona (19) sono le uniche che viaggiano con numeri più alti. Immobile, con i suoi 25 centri stagionali, è il fiore all’occhiello della Lazio, che può contare anche sulla spinta di Milinkovic e Pedro. Loro tre in A sono rispettivamente a quota 20, 8 e 8: in totale, 36 gol. Nessun “tridente” in Italia ha segnato di più, mentre in questa speciale classifica europea il terzetto biancoceleste è quinto. Senza dimenticare Luis Alberto (4 reti e 8 assist), Zaccagni (7 gol, 2 con il Verona) e Felipe Anderson, tra i più in forma del momento, a quota 6.

E all’Olimpico la “giostra” brilla ancora di più, con 32 reti in 13 partite, quasi una media di 2,5 ogni 90 minuti: l’Inter di Inzaghi ne ha realizzati 35 a San Siro, ma ha una gara in più. Domani contro il Venezia (ore 20.45), la Lazio potrà incrementare il proprio bottino. Dedicata all Ucraina la maglia del riscaldamento pre-partita. In quell’Olimpico dove giocherà 7 volte nelle ultime 10 giornate. Da qui passerà la rincorsa all’Europa della squadra di Sarri, che ha vinto solo 2 delle ultime 7 partite in casa. Ma in totale in Serie A il bilancio quest’anno è positivo con 7 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte: 24 punti conquistati su 36 (2/3 di quelli a disposizione) e una media di 2 punti a partita. Immobile e compagni potranno contare sulla spinta dei tifosi: secondo Transfermarkt, per media spettatori la Lazio è quinta in Italia. I laziali sono tornati a ripopolare l’Olimpico anche per la scelta della società di abbassare i prezzi dei biglietti: 10 euro le curve e 20 la Tevere. Domani contro il Venezia però attesi solo 15 mila spettatori. La società ha capito l’importanza dell’effetto Olimpico e per questo sta pensando di aprire una mini campagna abbonamenti per le ultime 5 partite di campionato.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: