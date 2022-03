Abodi su Wilson: “Protagonista senza volerlo per forza”. E sullo stadio Flaminio

Questa mattina è intervenuto ai microfoni di RadioSei Andrea Abodi, attuale Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo, in ricordo dell’ex capitano della Lazio recentemente scomparso, si è poi espresso sullo stadio Flaminio. Queste le sue parole: “Wilson era una persona protagonista senza volerlo esserlo per forza. Nonostante tutto quello che ha avuto ha sempre mantenuto sobrietà e presidio di sentimenti. Sarebbe bello ricordarli sempre personaggi così, anche quando sono in vita. Stadio Flaminio? È sempre stato del comune di Roma, mi auguro che riprenda la dignità che merita. Ma è giusto che le risposte la dia l’Ass. Onorato”.

