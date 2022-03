Il Messaggero | Nel ricordo di Pino Wilson: vinci per lui

Dopo un weekend di relax a Cortina, Lotito rientrerà oggi nella capitale per la partita con il Venezia, non vede l’ora di ammirare la sua squadra dopo l’ottima gara contro il Cagliari. Il presidente era già soddisfatto per le ottime prestazioni con Napoli e Porto, che però non hanno portato risultati, tanto che era sceso negli spogliatoi per complimentarsi con la squadra. Dunque, massima fiducia a Sarri e alla sua banda, nonostante non gli abbia ancora recapitato il rinnovo annunciato a Natale. Questo ritardo nella consegna sarebbe legato a questioni di bilancio, infatti il patron starebbe aspettando l’approvazione della semestrale per valutare ulteriormente il futuro della panchina. A cena con il tecnico, comunque, hanno parlato di mercato: Lotito è contento che siano stati rilanciati alcuni big come Radu, Lazzari e Luis Alberto, ma Sarri preme comunque per sei acquisti. Dopo un duro faccia a faccia, Tare ha promesso che questo mese manderà avanti ogni trattativa. Per fortuna stanno rientrando i soldi dello sponsor Binance e presto arriveranno anche quelli di Mizuno; gli incassi dei biglietti incidono poco e, rimanendo in tema, Lotito boccia l’idea dei mini-abbonamenti. D’accordo con il sindaco Gualtieri, il presidente si sta muovendo per far intitolare un parco sulla Cassia a Pino Wilson e presto riaffronterà il discorso Flaminio.

