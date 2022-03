La Repubblica | Nel nome di Wilson. Contro il Venezia per il doppio sorpasso

Stasera sarà la prima partita all’Olimpico da quando Pino Wilson se n’è andato. In tribuna ci saranno i familiari insieme ai compagni della Banda Maestrelli, in campo invece i giocatori con il lutto al braccio e Immobile con l’iconica fascia rossa. Prima dell’inizio del match ci saranno immagini e video sui maxischermi e i cimeli del ’74 esposti nel Lazio Museum. E’ così che la Lazio renderà omaggio al Capitano. Lotito, poi, accompagnato da Giorgio Sandri, consegnerà una targa speciale ai figli. Sarà una serata speciale, una serata importante anche per il campionato, visto che con una vittoria si supererebbero in un colpo solo Atalanta e Roma, a una settimana dal derby. Tutti sono con la testa a domenica, ma non Sarri, che non rinuncerà ai diffidati (Luiz Felipe e uno tra Zaccagni e Pedro). Il Venezia evoca ricordi contrastanti ad Acerbi: all’andata segnò, ma si definì lo strappo con la Curva.

Durante il riscaldamento pre-partita, la Lazio scenderà in campo con un’altra maglia speciale per l’Ucraina, che sarà in vendita allo stadio e negli store ufficiali del club e il cui ricavato andrà a sostenere iniziative per il popolo ucraino.

Lo riporta La Repubblica.

