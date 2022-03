La UEFA ricorda l’impresa di Kozák contro lo Stuttgart

Con un video recentemente pubblicato sui suoi profili social, la UEFA Europa League ha ricordato l’impresa compiuta da Libor Kozák contro lo Stuttgart. La sfida, disputatasi il 14 marzo 2013, si era chiusa 3-1 per la Lazio proprio grazie ad una tripletta di Kozák.

Libor Kozák with a stunning hat-trick against Stuttgart, on this day in 2013 🔵🦅@OfficialSSLazio | #UEL pic.twitter.com/ndXinwrYEY

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 14, 2022