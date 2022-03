Lazio-Venezia, le ultime due all’Olimpico nell’era Cragnotti

Questa sera la Lazio tornerà in campo contro il Venezia all’Olimpico nel posticipo del lunedì sera. All’andata i ragazzi di Sarri si imposero per 1-3 in una gara giocata molto bene dai biancocelesti in una delle prime dimostrazioni del calcio che vuole il tecnico in un campo ostico in cui più di una big ha fatto fatica.

Le ultime due sfida tra queste due squadre all’Olimpico risalgono, però, all’era Cragnotti. Nel 1998-99 i biancocelesti si imposero con il risultato di 2-0 con due grandi gol: Conceicao al volo e Mihajlovic con una delle tante punizioni segnate. Risultato secco in una gara iniziata con il piglio giusto dai lagunari ma poi controllata senza grossi rischi da una Lazio che in quell’anno stava facendo vedere cose ottime in campionato, rivelandosi come la squadra favorita per la vittoria finale in campionato, salvo poi essere beffata dal Milan nelle ultime giornate.

In quell’anno il Venezia andrà in Serie B, per poi tornare in massima serie solo due anni dopo: è del 2002, infatti, l’ultima sfida tra i biancocelesti e i lagunari. In quel caso la Lazio, da subito in controllo della gara, si vide rimontare dal Venezia per poi dare il colpo di grazia con Crespo, che mise a segno una tripletta in quella partita. L’altro gol biancoceleste lo segnò Pancaro.

Si tratta di due gare appartenenti a un periodo storico ben diverso da quello attuale, in cui la Lazio era considerata, in Italia e non, una grande del calcio europeo. Due sfide che implementarono un bilancio nettamente positivo dei biancocelesti in casa contro il Venezia. Sono infatti 1o le partite che hanno visto queste due squadre affrontarsi all’Olimpico, con nessuna sconfitta da parte della Lazio, che conta 8 vittorie e 2 pareggi. Questa sera la Lazio ha l’opportunità di continuare questa striscia positiva aggiungendo così altri tre punti fondamentali nel suo cammino.

