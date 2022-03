Lazio-Venezia, Leiva all’intervallo: “Stanno difendendo bassi: dobbiamo cercare meglio l’ultimo passaggio”

E’ terminato 0-0 il primo tempo della sfida tra Lazio e Venezia, con i biancocelesti che non sono riusciti a sbloccare il punteggio. All’intervallo ha parlato Lucas Leiva i microfoni di Sky Sport: “Loro stanno difendendo molto bassi, dobbiamo avere pazienza per trovare gli spazi. Non dobbiamo prendere ripartenza, loro sono molto pericolosi. Dobbiamo continuare ad attaccare, cercando meglio l’ultimo passaggio. Speriamo di fare meglio nel secondo tempo“.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: