Lazio-Venezia, l’ex arbitro Marelli: “Zaccagni era già stato graziato. Il rigore su Luiz Felipe assomiglia a quello su Zaniolo contro lo Spezia”

Luca Marelli, ex arbitro incaricato da DAZN per commentare l’operato di Manganiello in Lazio-Venezia, ha parlato degli episodi più discussi del match di questa sera: “Il rigore su Luiz Felipe assomiglia molto a quello dato a Zaniolo contro lo Spezia. Come ha fatto l’arbitro a non vederlo? Una svista può capitare. Giallo a Zaccagni? Caldara fa di tutto per spostarsi e l’esterno era stato graziato precedentemente. Il giallo è un po’ la somma dei due episodi. In cinque minuti ci ha provato due volte e la prima volta era molto più da ammonizione. Manganiello non ha fischiato subito, l’ha fatto qualche secondo dopo, probabilmente su suggerimento di un assistente”.

