Lazio-Venezia, Sarri nel pre partita: “Stasera chiedo umiltà. Wilson ha fatto la storia, giochiamo anche per lui”

Alle 20.45 Lazio e Venezia scenderanno in campo all’Olimpico alle 20.45, per chiudere la ventinovesima giornata di Serie A. Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole: “Dobbiamo fare una partita di grande umiltà, giocare contro queste squadre in questo momento della stagione è difficile: chiedo umiltà, e continuità dopo le ultime prestazioni. In questo momento del derby non mi importa niente: domani mattina ci penseremo, ora non mi sembra assolutamente il caso. A livello mentale e di gioco è il momento migliore, abbiamo fatto partite buone anche prima: ci mancava continuità, la sensazione è che la stiamo trovando. Wilson ha fatto la storia sotto, guidato da un grandissimo allenatore come Maestrelli: hanno fatto felici questo popolo. Bisogna togliersi il cappello, e giocare anche per Pino Wilson“.

