LIVE | LAZIO-VENEZIA 0-0

Questa sera la 29esima giornata di Serie A per i biancocelesti, che ospitano in casa il Venezia, sarà all’insegna del ricordo del Capitano Pino Wilson: il Presidente Claudio Lotito e Giorgio Sandri hanno consegnato una targa alla famiglia del difensore del Primo Scudetto Laziale.

Dalla Curva Nord si alzano cori e striscioni per il Capitano.

Squadre in campo per i saluti iniziali: tra pochi minuti sarà Lazio-Venezia.

Un minuto di silenzio in ricordo di Wilson.

1′ PARTITI! Primo pallone giocato dai capitolini.

6′ Il primo squillo della gara arriva da Immobile: tiro al volo dell’attaccante, murato dalla difesa avversaria.

14′ Punizione dal limite per la Lazio, sulla palla Luis Alberto e Milinkovic: va il Sergente, palla che esce di un soffio alla destra del portiere.

18′ Crnigoj ci prova da lontano: la sfera finisce altissima.

27′ Doppio tentativo biancoceleste con Acerbi: palla deviata in angolo.

28′ Il primo giallo della gara è ai danni di Mateju, per fallo su Zaccagni.

31′ Si fa vedere il Venezia con Okereke: corner per gli ospiti.

34′ Occasione Lazio con Felipe Anderson che, servito da Immobile, avanza in solitaria ma si defila troppo e non trova lo specchio della porta.

38′ Cade in area avversaria Zaccagni: l’arbitro non esita a far proseguire il gioco.

42′ Ammonito Zaccagni per simulazione: era diffidato, salterà il derby.

45′ Duplice fischio, trmina qui la prima frazione di gioco: Lazio-Venezia 0-0.

46′ RIPARTE IL SECONDO TEMPO.

46′ Un cambio per il Venezia: fuori Mateju, al suo posto Ebuehi.

