GdS | Immobile supera Piola: è a 144 gol in Serie A con la Lazio

Brividi forti, come quelli che la Lazio del ‘74 sapeva re- galare alla sua gente. Quella di ieri sera è stata la prima parti- ta senza Pino Wilson, il capi- tano della banda Maestrelli scomparso nella notte tra sa- bato 5 e domenica 6 marzo. I minuti che hanno preceduto Lazio-Venezia sono stati da pelle d’oca, anche per i tifosi che non hanno vissuto quello scudetto. È stato come torna- re indietro a dieci anni fa, al- l’aprile del 2012, alla prima notte dell’Olimpico dopo la morte di Giorgio Chinaglia, un altro dei simboli di quel tricolore. Sui maxischermi, anche durante il minuto di silenzio, sono state proiettate le imma- gini della Lazio che fu: quella di Wilson, Chinaglia, Re Cecconi, Pulici e del loro condot- tiero, Tommaso Maestrelli. Prima del match, invece, il presidente Claudio Lotito e Giorgio Sandri, il papà di Ga- briele (ucciso nel novembre del 2007), hanno consegnato una targa a James e Gilda, i due figli di Wilson (Pino da oggi riposerà a Prima Porta nella tomba della famiglia Maestrelli). Presenti tanti ex compagni di squadra: da Giancarlo Oddi a Sergio Pe- trelli, da Vincenzo D’Amico a Franco Nanni a Michelangelo Sulfaro. Non sono mancati nemmeno Massimo Mae- strelli, figlio di Tommaso, e Massimo Piscedda. Dalla Nord, che ha esposto lo striscione «Sempre a testa alta in campo e nella vita, nel trionfo e nella polvere», si è alzato il coro «Un capitano, c’è solo un capitano». Tutta la squadra, poi, è scesa in cam- po con il lutto al braccio: Im- mobile, invece, al braccio ave- va la celebre fascia rossa, dello stesso colore di quella che in- dossava Wilson. Sulla fascia c’era anche il numero 4, in- dossato da Patric: «So cosa ha rappresentato Wilson per il club» ha detto lo spagnolo. Durante il riscaldamento i giocatori hanno indossato una maglia bianca raffiguran- te i colori dell’Ucraina e la scritta «Stop war in Ukraine»: venduta già ieri, da giovedì sa- rà disponibile presso gli store biancocelesti e il ricavato de- voluto per iniziative a soste- gno del popolo ucraino. CorriereDellaSera

