Giudice Sportivo – Squalifica confermata per Zaccagni nel derby. Mano pesante per l’Hellas Verona

Uscito puntuale il comunicato del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea che ufficializza la squalifica, più multa di 2000 euro, nel derby di domenica prossima per Mattia Zaccagni. Il numero 20 biancoceleste era diffidato e ha rimediato un cartellino giallo “per aver simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria”. Tornerà quindi per la gara successiva allo Stadio Olimpico contro il Sassuolo. In casa giallorossa invece non ci sarà Salvatore Foti, vice allenatore di Jose Mourinho, il quale ha preso una giornata di squalifica e una multa di 5000 euro “per avere, al 25′ del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, contestato una decisione arbitrale indirizzando reiteratamente ad alta voce una critica irrispettosa agli Ufficiali di Gara; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”.

Mano pesante nei confronti dell’Hellas Verona che dovrà disputare il prossimo match al Bentegodi contro il Genoa con il settore Curva Sud Inferiore e Superiore privo di spettatori. I tifosi gialloblù sono rei di aver intonato nel corso della gara contro il Napoli di domenica scorsa vari cori insultanti di matrice territoriale nei confronti della tifoseria avversaria e cori di discriminazione razziale verso Koulibaly e Osimhen.

