Transfermarkt, cambia il valore di mercato di tre giocatori della Lazio: bene Zaccagni e Felipe Anderson

La Lazio con Sarri in panchina ha cambiato la propria fisionomia di gioco e il modo di affrontare le gare. Questo ha portato diversi giocatori ad adeguarsi a una nuova realtà. Ecco allora che alcuni giocatori hanno incrementato il proprio valore a livello di mercato, ma anche, in alcuni casi, peggiorato. Buone notizie per Zaccagni e Felipe Anderson, i quali sono passati rispettivamente da 14 a 18 e da 10 a 13 milioni. Scendono di valore, invece, tre difensori: si tratta di Marisic, Hysaj e Acerbi rispettivamente a 7.5, 7 e 5 milioni.

