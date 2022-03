Zauri sul momento della Lazio: “Sarri è un maestro: è entrato nella testa dei giocatori e viceversa. Prima del derby anche Formello era pieno”

E’ stato un weekend a due facce per i calciatori biancocelesti ceduti in prestito dalla Lazio: deludente per coloro che militano in Liga, splendido invece sia per Vavro che per Durmisi: andiamo a vedere cosa è successo.

In Liga sconfitta sia per Vedat Muriqi che per Gonzalo Escalante: l’attaccante del Kosovo è stato in campo per tutti i novanta minuti, nello 0-3 casalingo subito dal Mallorca contro il Real Madrid. Stesso esito per l’Alaves di Escalante, che domenica ha perso 1-0 sul campo della Real Sociedad: il centrocampista argentino è entrato in campo al 62′. L’unica nota positiva da registrare per le due squadre, è la sconfitta subita sia dal Granada che dal Cadice, dirette concorrenti in ottica salvezza: distanze in classifica che di conseguenza sono rimaste invariate, con il Mallorca che resta a +2 dal terzultimo posto, mentre l’Alaves continua a occupare la penultima posizione.

In Liga 2 solo otto minuti per Jony, subentrato nella sfida tra Gijon e Tenerife: 1-2 il risultato finale, e quarta sconfitta consecutiva per i rojiblancos, che restano con cinque lunghezze di vantaggio rispetto alla zona retrocessione.

Splendido successo invece per il Copenaghen di Denis Vavro, novanta minuti in campo per lui nella trasferta contro il Midtjylland: la gara metteva di fronte la seconda e la prima della classe. La partita è stata sbloccata all’ultimo minuto da Babacar, vecchia conoscenza del campionato italiano, che ha regalato i tre punti al Copenaghen, e il +5 in classifica rispetto al Brondby secondo in classifica.

In Olanda prosegue lo splendido momento di forma dello Sparta Rotterdam di Riza Durmisi: novanta minuti in campo per lui nella vittoria casalinga ottenuta per 1-0, ai danni del G.A. Eagles. Ritorno alla sconfitta invece per lo Zwolle di Djavan Anderson: ottanta minuti in campo per l’esterno olandese, nell’uno a due casalingo impartito dal Feyenoord. Zwolle e Sparta Rotterdam restano rispettivamente all’ultimo e al penultimo posto della classifica.

Concludiamo infine con la Serie B, iniziando dalla gara tra Spal e Ascoli, in cui Maistro è stato in campo per i primi 64 minuti di gioco: vittoria per 1-2 dei bianconeri, che restano all’ottavo posto in classifica, ultimo posto disponibile per i playoff. Solo gli ultimi venti minuti finali invece per Cicerelli, nella vittoria per 3-o del suo Frosinone contro l’Alessandria. L’ultimo quarto d’ora abbondante di gara invece per Adekanye, entrato al 73′ di Benevento–Crotone, terminata 3-1. E’ tornato in campo anche Casasola, che è entrato al minuto 82′ nella netta sconfitta subita sul campo del Pisa dalla sua Cremonese, che resta a due punti dalla vetta.

