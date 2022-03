Champions League, disastro Juventus, passa il Villareal, tutto facile invece per il Chelsea

La serata europea emana un verdetto clamoroso, la Juventus è eliminata dalla Champions League. Decisiva la sconfitta per 3-0 contro il Villareal arrivata pochi minuti fa. Dopo l’1-1 dell’andata la squadra bianconera non è riuscita a ribaltare il risultato. Per gli spagnoli le reti sono arrivate da Moreno, Torres e Danjuma.

Nell’altra gara della serata il Chelsea batte 2-1 il Lille e accede alla fase successiva. Decisive le reti di Pulisic e Azpilicueta.

