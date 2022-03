Dopo il derby c’è il Sassuolo: chi sono i diffidati?

Domenica si giocherà il derby di ritorno tra Roma e Lazio e sono diversi i biancocelesti diffidati che rischiano di saltare la sfida successiva con il Sassuolo, in programma nel weekend del 3 aprile, dopo la sosta per le qualificazioni ai Mondiali. A rischiare di saltare il Sassuolo ci sono Luiz Felipe, in diffida da gennaio, Pedro e Marusic: il montenegrino è in diffida da qualche giornata e ha saltato il Venezia a causa dell’espulsione rimediata contro il Cagliari, dunque la diffida continua.

Anche il Sassuolo ha diversi giocatori che rischiano di saltare la sfida con la Lazio, per la precisione sono Chiriches, Ferrari, Frattesi e Muldur che dovranno stare attenti a non prendere un’ammonizione contro lo Spezia.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: