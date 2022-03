GdS | James Wilson: “Grazie a Immobile per il gol partita e la dedica a papà. Lui e Radu incarnano maggiormente la lazialità”

A dieci giorni dall’improvvisa scomparsa del Capitano del primo scudetto laziale, la Lazio è scesa in campo in suo ricordo: lunedì sera infatti all’Olimpico il club ha omaggiato uno dei giocatori più importanti della storia biancoceleste, Pino Wilson. Striscioni e cori dalla Nord per l’indimenticabile difensore ed una targa per la famiglia, consegnata dal presidente prima del fischio d’inizio della sfida con il Venezia. Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, James il figlio del capitano, ha ringraziato Immobile per il gol-partita, la dedica al papà e la fascia rossa indossata come faceva, sempre con orgoglio e rispetto, il difensore campione d’Italia del ’74. Per James, Ciro ed Immobile sono i giocatori che incarnano maggiormente la lazialità ed è felice che la rete nel giorno del ricordo del padre sia arrivata da lui. Una serata, quella dell’Olimpico, che descrive come un mix di sensazioni: tristi e belle contemporaneamente, c’è il dolore ma anche la soddisfazione di vedere quanto il capitano Wilson sia stato amato.

