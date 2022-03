Derby, il bilancio dei Roma-Lazio giocati a marzo sorride ai biancocelesti

Questa domenica si giocherà Roma-Lazio, l’ennesimo derby di ritorno che si tiene nel mese di marzo. Nella storia della stracittadina, marzo è forse il mese in cui sono caduti più derby: solo i Roma-Lazio, a partire dagli anni ’30, sono stati ben 18. Per la precisione, il primo si è tenuto nel 1933 ed è andato a favore della Roma, come il secondo, nel 1943. Da quel momento in poi, però, è stato quasi sempre dominio Lazio. A partire dal 1946, fino all’ultimo di marzo 2013, la Lazio ha infatti perso il derby in trasferta solo due volte (1977, 2011). Dopo la vittoria del 1946 (0-1), i biancocelesti si sono portati a casa quelle di marzo 1953 (0-2), 1955 (1-3), 1961 (1-2), l’anno del primo Scudetto, 1974 (1-2), 1979 (1-2) e 2012 (1-2), per un totale di ben sette vittorie. Lo stesso vale per i pareggi, sette a loro volta: il primo nel 1957 (2-2), poi 1965 (0-0), 1967 (0-0), 1971 (2-2), 1976 (0-0), 2003 (1-1) e 2013 (1-1).

Nel complesso quindi, seppur il bilancio dei Roma-Lazio in generale sia decisamente a sfavore (solo 14 vittorie e 32 pareggi in 77 match), quello dei derby in trasferta giocati nel mese di marzo sono di buon auspicio in vista di quello di domenica: sole 4 sconfitte, 7 pareggi e 7 vittorie.

