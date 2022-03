Roma-Lazio per la pace, domani in campidoglio i due capitani

Domenica allo stadio Olimpico andrà in scena il tanto atteso derby della Capitale. Quello tra Lazio e Roma che influenzerà la corsa ad un posto in champions. Da sempre rivali le due curve stanno preparando la nuova scenografia da mostrare e come riporta Il Messaggero, domenica saranno presenti nelle due curve anche gli ultras di altre squadre che sono “gemellati” con Lazio e Roma. In Nord entreranno anche i tifosi del Wisla Cracovia e del Levski Sofia, saranno invece i tifosi dell’Atletico Madrid, del Panathinaikos e della Dinamo Zagabria quelli presenti in Sud.

