Montella sul derby: “Non ho mai mancato di rispetto ai tifosi della Lazio”

Vincenzo Montella, ex bomber giallorosso, ha rilasciato un’intervista a DAZN, esprimendosi anche in merito al derby ormai prossimo. Tra i vari argomenti toccati, dalla nuova vita in Turchia, al rapporto con Mario Balotelli, ha espresso poi la sua particolare emozione nel ricordo di quella partita così improntate per il tifo romano e per la città dove ha vissuto per diversi anni. Queste le sue parole:

“Sento tanto affetto a Roma, sia dai romanisti che dai laziali. Sono sempre stato corretto nella mia romanità, ho fatto tanti gol alla Lazio ma non ho mai mancato di rispetto ai tifosi. Il derby è sempre speciale, per me e per la città”.

