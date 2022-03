SERIE A | Il Sassuolo cala il poker

Non arrivano buone notizie in casa Cagliari alla vigilia della sfida casalinga contro il Milan. Come comunicato sul sito ufficiale dei sardi, Daniele Baselli è risultato positivo al Covid: “Il Cagliari Calcio comunica che nell’ambito dei test sanitari organizzati dal Club è emersa la positività al Covid-19 di Daniele Baselli: il calciatore, regolarmente vaccinato, è stato subito posto in isolamento“.

