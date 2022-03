Fiorentina, Italiano: “Obiettivo Europa? Sono fiducioso, con questo calcio arrivano belle soddisfazioni”.

Dopo il pari di San Siro tra l’Inter di Inzaghi e la Fiorentina di Italiano per 1-1, il tecnico viola in conferenza stampa ha analizzato la sfida e parlato delle ambizioni della sua squadra: “Se guardiamo seriemanete all’Europa? Volevamo portare a casa un risultato importante, a dimostrazione che il lavoro svolto è quello giusto. Siamo fiduciosi per la classifica, con questo calcio arrivano anche belle soddisfazioni“. I fiorentini al momento occupano l’ottavo posto in classifica con 47 punti (ed hanno una gara da recuperare), in attesa che del derby di domani e dell’Atalanta che deve giocare ancora la 30esima giornata di Serie A più un match di recupero.

