Primavera 2, la Lazio contro lo Spezia per tornare a vincere

Nelle ultime tre giornate di campionato la stagione della Lazio si è complicata non poco: solo un punto nelle ultime tre gare, con il Cesena primo nel Gruppo B con quattro lunghezze di vantaggio rispetto ai biancocelesti, e una gara in meno giocata. Tutto è iniziato con la sfortunata sconfitta casalinga con la Reggina, seguita dal tonfo di Cesena, e dal pareggio casalingo con l’Ascoli dello scorso sabato. Per la ventesima di campionato i biancocelesti affronteranno lo Spezia in trasferta, nella speranza che possa essere il primo tassello di una sterzata importante nella stagione degli uomini di Calori. Il Cesena corre veloce dopo aver infilato sei vittorie consecutive, tra cui il 3-1 proprio contro i biancocelesti: per mettersi in scia, la Lazio deve cercare di agguantare i tre punti già da domani.

Lo Spezia

Spezia e Lazio si ritrovano dopo essersi affrontate ad inizio novembre: al Fersini l’andata terminò 0-0. Lo Spezia è al momento sesto nel Gruppo B a quota 29 punti, a dieci lunghezze dalla zona playoff occupata dal Frosinone terzo in classifica. In casa tuttavia i bianconeri hanno un ottimo rendimento: sei vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle nove gare casalinghe sin qui, con ben undici gol segnati nelle ultime quattro. Per fare male allo Spezia, la Lazio potrà provare a fare male ad una difesa non propriamente di ferro: cinque reti subite nelle ultime tre sfide casalinghe per i bianconeri, sintomo di una squadra che crea tanto ma che concede spazio e reti all’avversario. I tredici gol realizzati dai biancocelesti, nelle ultime quattro trasferte giocate, sono un segnale speranzoso in questo senso.

La probabile formazione

Oltre alla difficoltà di risultati, il mister biancoceleste Calori dovrà fronteggiare l’assenza per infortunio di Castigliani: il calciatore si è strappato dopo essere entrato a venti minuti dalla fine della gara contro l’Ascoli.

Lazio (4-2-3-1): Furlanetto, Floriani, Kane, Santovito, De Santis, Ferrante, Bertini, Shehu, Adjaoudi, Mancino, Crespi.

