SERIE A – L’AVVERSARIO | Tutto quello che c’è da sapere sulla Roma

Domenica alle ore 18.00 andrà in scena allo stadio Olimpico il derby della Capitale, tra la Lazio di Sarri e la Roma di Mourinho. Arriva in un momento decisivo dell’anno, chi vince infatti può ancora sperare in un posto in Champions per la prossima stagione. All’andata è finita 3-2 per la Lazio, grazie alle reti di Milinkovic, Pedro e Anderson.

LA ROMA – La squadra di Mourinho è sesta in classifica alle spalle della Lazio distante un punto. In campionato è in serie positiva da 8 giornate, nelle quali ha un bilancio di 4 vittorie e 4 pareggi. Nell’ultima giornata giocata, ha riacciuffato il risultato contro l’Udinese all’ultimo minuto grazie al rigore trasformato da Pellegrini che ha pareggiato il vantaggio friulano. Nell’ultimo derby giocato in casa della Roma è arrivata la vittoria contro la Lazio per 2-0.

LA FORMAZIONE (3-5-2) Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Mkhitaryan, Zalewski; Zaniolo, Abraham. Allenatore: Mourinho.

IL PRECEDENTE – All’andata arrivò la vittoria biancoceleste. Le reti arrivate nel primo tempo furono di Milinkovic e Pedro per la Lazio e di Ibanez per la Roma. Nel secondo tempo poi Anderson chiuse il match. Inutile il gol di Veretout.

