CdS | Terzini Lazio: due piani per Sarri

Otto convocati sui 33 arriveranno all’Olimpico.

Come riportato dal Corriere dello Sport, mai visto un derby così azzurro. Dall’Olimpico a Doha, passando per Palermo. E’ il paradosso del calcio italiano, incapace di gestire l’avvicinamento ai playoff di accesso ai Mondiali: tra quattro giorni l’Italia si gioca il Qatar.

Il ct della Nazionale attende a Coverciano l’arrivo dei giocatori, previsto per la mezzanotte di oggi. I calciatori biancocelesti in questione sono Immobile, Zaccagni, Luiz Felipe e Acerbi; dalla sponda giallorossa, si tratta di Pellegrini, Mancini, Cristante e Zaniolo). Roberto Mancini, senza Bonucci e con Chiellini in rodaggio, deve inventare il reparto per la semifinale con la Macedonia e guarderà con occhio clinico l’Olimpico.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: