CdS | “Sarri: Dopo il primo gol abbiamo perso la testa”

Zero scuse, l’approccio non è esistito, non doveva più succedere. Lo sconcerto di Sarri supera l’arrabbiatura per il rigore non concesso a Milinkovic: “La mia sensazione è che il giocatore della Roma prende Milinkovic con il gomito, non con la mano come dice l’arbitro. Non penso sia una sua responsabilità, il Var doveva richiamarlo. E’ un episodio abbastanza netto, ma io devo valutare gli altri 90 minuti.” E’ stata una Lazio-disastro e per il futuro dovrà parlare con Lotito di ciò che manca, in privato, non in televisione, per tutelare i giocatori che ha. Il tecnico aveva previsto che la Roma sarebbe entrata aggressiva dopo aver perso il derby di andata e così è stato: il gol lampo ha inibito la Lazio, l’ha confusa, non c’è stata neanche una reazione emotiva. Sarri ha anche un pensiero per i tifosi: “Dispiace perdere un derby così, il pubblico ci tiene tanto. La Curva era piena, ha cercato di aiutarci in tutti i modi. Dovremmo essere noi a trascinarla, stava succedendo il contrario.” Sono stati subiti tre gol in 45 minuti, tanti quanti sono stati subiti nelle ultime 8 partite, ma il mister ha fiducia nella squadra perché di solito quando subisce una sconfitta così reagisce subito.

Lo riporta il Corriere dello Sport.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: