Nazionale Argentina, Lautaro Martínez positivo al Covid 19

Come riportato dalla Nazionale Argentina sul suo profilo Twitter ufficiale, Lautaro Martínez, attuale attaccante dell’Inter, è risultato positivo al Covid 19 e non sarà presente alla doppia data per le qualificazioni ai Mondiali. Duro colpo soprattutto per la squadra di Milano, che dovrà fare a meno del Toro in un periodo già complicato per Simone Inzaghi dati i recenti risultati.

#SelecciónMayor Lisandro Martínez, con una lesión muscular en isquiotibiales de su pierna izquierda y Lautaro Martínez, positivo de Covid 19, serán baja para esta doble fecha de eliminatorias. pic.twitter.com/tZZ4bDah9V — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) March 21, 2022

