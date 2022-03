Nazionale, Dario Marcolin: “Cinque calciatori positivi al Covid”

In un recente intervento a Radio Kiss Kiss Napoli, l’ex tecnico Dario Marcolin ha lanciato l’allarme sulle condizioni della Nazionale. Si tratterebbe, secondo le indiscrezioni, di alcuni casi di Covid tra i giocatori convocati.

Queste le parole di Dario Marcolin: “In nazionale ci sono cinque calciatori positivi al Coronavirus, più due dello staff medico. Non lo so con certezza, ma sembrerebbe che siano usciti questi casi, anche se Roberto Mancini non si fascia la testa e non sembra preoccupato”.

