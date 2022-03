Guido De Angelis: “Lazio di fantasmi, sparita ancor prima di scendere in campo”

Guido De Angelis, giornalista e conduttore radiofonico, ha commentato la stagione della Lazio e l’occasione persa durante il derby.

Queste le dichiarazioni rilasciate su La Repubblica: “Poteva e doveva essere la grande occasione del riscatto dopo le eliminazioni dalla Coppa Italia e dall’Europa League, invece questo derby di ritorno non è mai esistito. La Roma l’ha vinto con pieno merito contro una Lazio di fantasmi, sparita ancor prima di scendere in campo. Nemmeno un colossale rigore negato dall’arbitro, ovvero quello di Ibanez su Milinkovic nel primo tempo, è servito a svegliare dal torpore i nostri calciatori, incapaci di imbastire anche una minima reazione emotiva. Cosa avrebbero fatto i nostri avversari in una situazione del genere? Sono sicuro che avrebbero interrotto il gioco per cinque minuti, come giusto che fosse. Ritengo quell’episodio, ma potrei citarne altri, lo specchio di come la nostra squadra abbia affrontato una partita che si preannunciava difficile e combattuta, salvo poi rivelarsi un incontro di pugilato a senso unico. La Lazio ha perso la faccia di fronte alla sua gente, a cui non ha avuto nemmeno la decenza di chiedere scusa: non lo ha fatto in primis la società, troppo spesso assente ingiustificata dopo le sconfitte, né lo hanno fatto i calciatori, salvo qualche eccezione. A questo punto la domanda sorge spontanea: come si può ripartire, cercando magari di salvare questo finale di stagione? Credo che bisognerebbe innanzitutto dare dei segnali concreti a tutto l’ambiente. Mi riferisco soprattutto all’annuncio del prolungamento di contratto di Sarri. Dov’è finito Lotito, che sbandierava il suo rinnovo sotto l’albero di Natale? Anche il direttore sportivo Tare dovrebbe fare la sua parte, a proposito delle trattative future e dei tanti giocatori a scadenza di contratto, eppure nelle sue interviste non c’è traccia di rassicurazioni alla piazza sulla Lazio del prossimo anno. I tifosi aspettano da mesi segnali di programmazione che non arrivano. Anzi brancolano nel buio più totale, dovendo ancora una volta sentir parlare di indice di liquidità e di cessioni importanti come condizione necessaria per poter avere un ruolo degno di nota nel mercato estivo. Lotito esca allo scoperto e ci faccia capire se è ancora in grado di pilotare la macchina ad alti livelli”.

