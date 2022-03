CorSera| Lotito e Sarri, matrimonio appeso ai piani di mercato

La Lazio teme il contraccolpo dopo la dura sconfitta nel derby: Sarri sa che la squadra reagisce bene a questo tipo di sconfitto, ma allo stesso tempo, si sa, la stracittadina non è una partita come le altre. Questa sconfitta rischia di rendere vano il percorso di crescita avuto dalla Lazio che l’ha portata anche sopra la stessa Roma e l’Atalanta. Poi il crollo. Riuscirà la Lazio ha rialzarsi? Si teme che il gruppo, anche alla luce dei casi di svincolo a fine stagione, possa aver perso le motivazioni per le restanti gare. Tuttavia c’è ancora l’obiettivo Europa League da “centrare a tutti i costi” come ha detto Sarri. E proprio a quest’ultimo spetta ora il compito di fare da psicologo per rialzare il morale della squadra. La Lazio, al rientro dalla sosta, affronterà il Sassuolo in casa e il Genoa di Blessin. Saranno gli ultimi mesi prima della rivoluzione estiva. Molti i nomi in dubbio, tra Strakosha, Luiz Felipe, Patric e Leiva in scadenza e Milinkovic che potrebbe essere sacrificato. A questi va aggiunta l’incognita legata ad Acerbi, che non vive un buon momento con i tifosi della curva nord e la sua prestazione nel derby è stata criticata. I nomi più caldi per rifare la difesa sono Romagnoli e Casale. La Repubblica.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: