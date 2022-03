Inter, ecco il rinnovo di Brozovic: il croato firma fino al 2026

Intervenuto ai microfoni di TMW, l’ex giocatore della Lazio Massimo Piscedda ha commentato la brutta sconfitta rimediata da Sarri e i suoi uomini nel derby perso contro la Roma per 3-0.

Queste le sue parole:

“Il derby è particolare, e se sei colpito a freddo fatichi a riprenderti. La squadra di Sarri non è mai entrata in partita. Questa è una gara che se non hai il coraggio di interpretarla ci rimetti le penne. La Roma ha strameritato per come l’ha interpretata. La Lazio ha calciatori che in quel contesto evidentemente non hanno saputo reagire. La cosa grave è questa, si può anche perdere però non deve mai mancare quella rabbia agonistica, oltretutto di fronte ad un pubblico che ti spingeva. Non parlerei di approccio perchè quando si va in campo la concentrazione c’è sempre, semmai trovi una squadra che in quel momento è più forte o ha più motivazioni. Se la Lazio si è trovato spesso sotto di due gol dopo il primo tempo significa che ha dei limiti, è leziosa e quando a volte si deve interpretare la gara in altra maniera ci rimette, ma quelle sono le caratteristiche dei giocatori. Quando incontrano una squadra abbordabile vincono, quando affrontano squadre dello stesso livello che hanno in più la fisicità, la Lazio ha problemi”.

