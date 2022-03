Polisportiva Favl Cimini, l’ex Lazio Cristian Ledesma è il nuovo allenatore: il comunicato del club

Per l’ex centrocampista e Capitano della Lazio, Cristian Ledesma, è iniziata una nuova avventura in Eccellenza: attraverso un comunicato ufficiale, la Polisportiva Favl Cimini ha annunciato Ledesma come nuovo allenatore: “La Polisportiva Favl Cimini comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Cristian Ledesma. Il campione classe 1982 che da calciatore ha fatto la storia di Lecce e Lazio fregiandosi di due Coppa Italia è l’uomo scelto dai patron Patrizi e Torroni per guidare la PFC in questo finale di campionato. Responsabile della società di calcio giovanile Ledesma Academy, al tecnico argentino il compito di guidare la Favl Cimini ad uno dei due posti play off nel campionato di Eccellenza. Per il nuovo mister esordio davvero stimolante perché a Vignanello domenica arriva la capolista Pomezia”.

Nel comunicato ufficiale, pubblicato sul sito della Polisportiva Favl Cimini, vengono riportare le prima parole di Ledesma da allenatore: “Quella della Favl Cimini la reputo una grande opportunità. È arrivata questa proposta, l’ho ritenuta ideale per la mia crescita e sono convinto ancora di più che lo sia dopo la partita che ho visto domenica scorsa a Ladispoli. Sono partito dalla Luiss in Promozione, ho fatto l’Eccellenza sempre con loro ma trovo di fronte qualcosa di migliore. Vedo una società strutturata ed anche questo è un salto sotto ogni punto di vista. Ora voglio solo concentrarmi sul lavoro insieme ai ragazzi per la partita di domenica contro il Pomezia”.

