CdS | Lazio e Romagnoli, chiusura più vicina

Trattativa al rush finale, c’è stato un nuovo incontro.

Come riportato dal Corriere dello Sport, è stata trovata una base di intesa sull’ingaggio di Romagnoli ma si tratta sulla commissione: quando un giocatore si muove a zero, è prassi riconoscere una ricca commissione agli agenti che lo rappresentano. E’ uno dei passi mancanti per avvicinare le parti alla chiusura dell’operazione, ma c’è la volontà reciproca di raggiungere l’accordo totale che possa permettere alla società e al giocatore di unirsi lietamente.

Già a febbraio, Lotito e lo staff di Raiola si erano visti: l’offerta della Lazio si attesta intorno a 3,2 milioni di euro più bonus a stagione, il contratto sarebbe quinquennale. Il presidente biancoceleste vuole concludere il prima possibile, per evitare inserimenti – in particolare la Juve, che ancora non si è mossa sul giocatore – e per cercare di costruire una nuova difesa intorno al difensore del Milan, in scadenza a giugno.

L’arrivo di Romagnoli potrebbe portare alla partenza di Acerbi, apprezzato dalle big del Nord e in contestazione con la tifoseria. Lotito, nell’incontro avuto con i suoi agenti a febbraio, si è detto disponibile a trovare una soluzione in uscita, a patto che sia riconosciuto un buon incasso alla società.

Intanto, circolano voci sull’interesse della Lazio per Bernardeschi (in uscita dalla Juve a parametro zero) ed è possibile che sia stato offerto Nkoulou, difensore centrale al Watford (si libererà a giugno, ma non gioca da mesi). Sarri, invece, ha fatto il nome di Matis Vecino, in uscita a zero dall’Inter.

