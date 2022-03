De Angelis: “Il grande Sor Umberto avrà una strada tutta per lui” e il parco dedicato a Pino Wilson

Guido De Angelis sul suo profilo Facebook ha pubblicato un post sullo storico presidente della Lazio Umberto Lenzini, a capo della società quando essa fu campione d’Italia nel 1974. Una vittoria finalmente ottenuta, un degno tributo ad un uomo scomparso che ha fatto tanto e sembrava esser stato dimenticato da tutti. Domani verrà annunciata una strada a suo nome. Inoltre sarà ufficializzato anche il parco dedicato a Pino Wilson.

“Era una delle tante mattinate vissute in radio quando mi accorsi di un post di Andrea Lenzini, uno dei nipoti dello storico presidente Umberto Lenzini, che si lamentava giustamente di come suo nonno fosse stato dimenticato da tutti e che nessuno dei precedenti sindaci, della nostra città, avesse preso in seria considerazione di dedicare una strada a questo straordinario personaggio che oltre a costruire opere edilizie di notevole importanza nella capitale, fu soprattutto presidente di quella leggendaria Lazio campione d’Italia nel 1974. Chiamai subito Alessandro Onorato, l’uomo di fiducia dell’attuale sindaco Gualtieri suggerendogli la possibilità di intitolare una strada a suo nome. Immediatamente si è adoperato alla realizzazione, e per questo non finirò mai di ringraziarlo, e pochi minuti fa mi ha chiamato comunicandomi che domani sarà ufficializzata la notizia. Dopo quasi mezzo secolo ci siamo riusciti, il grande “Sor Umberto “ avrà una strada TUTTA per lui… sarà ufficializzato anche il parco dedicato al nostro capitano Pino Wilson“.

