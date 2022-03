Il Messaggero | Vertice Sarri-Tare: intesa su Emerson. Avanza Romagnoli

A Formello, Sarri e Tare tornano a studiare insieme.

Come riportato da Il Messaggero, ieri giornata di Wyscout. Si va dritti su due colpi per la prossima stagione: ok dell’allenatore ad Alessio Romagnoli, che preme per venire, e stavolta sì del ds al terzino sinistro Emerson Palmieri, già convinto più volte da Maurizio, che riabbraccerebbe volentieri anche Allan – con l’addio di Milinkovic – nella capitale. I sogni in regia del tecnico sono Vitinha e Maxime Lopez, ma ieri l’analisi video si è concentrata su altri parametri zero – tra cui Vecino, Bernardeschi e Mertens e alcuni giovani proposti da Tare. Nessun discorso su Casale, che tanto piace a Sarri, ma sul quale già a gennaio si era scatenata una pesante discussione.

Sarri è ancora furioso per domenica, ma aspetta il rientro di 11 nazionali per parlare e chiedere a tutta la squadra il perché dell’«assenza di reazione in partita». La qualificazione è fondamentale anche per i problemi futuri legati all’indice di liquidità per il quale Lotito ieri ha proseguito la sua battaglia in Lega. Dal bilancio dipende pure il rinnovo di Sarri sino al 2025 e il mercato. Non basteranno i soldi di Correa, e nemmeno gli anticipi degli sponsor Binance e Mizuno a sciogliere ogni nodo. Nel frattempo, domenica sono già stati avvistati nella capitale sia l’avvocato Pellegrini che il manager Ramadani per capire il destino del tecnico e sistemare con il segretario Calveri una bozza di contratto. Ieri, tuttavia, mancava Lotito. Nei prossimi giorni non sono esclusi più incontri propedeutici all’eventuale prolungamento.

