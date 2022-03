Immobile: le prestazioni nelle qualificazioni ai Mondiali

La carriera di Ciro Immobile è iniziata nella stagione 2006-2007 nelle giovanili del Sorrento per poi proseguire con altre esperienze importanti fino ad approdare nelle scuderie della Lazio nel 2016, dove gioca tutt’ora. La sua avventura con la maglia della Nazionale, invece, è cominciata qualche anno dopo, il 5 marzo 2014, quando ancora giocava nel Torino.

Dopo qualche partita iniziale, passata più in panchina che in campo, l’esperienza in Nazionale si apre nel migliore dei modi, segnando una rete importante nella sua prima partita da titolare, il 4 settembre 2014, contro l’Olanda.

Con la maglia azzurra, Immobile ha raggiunto grandi risultati segnando 15 gol e 8 assist in appena 54 presenze, conquistando – tra gli altri premi – anche l’Europeo 2020. Il giocatore classe ‘90 è anche tra i 33 convocati dal mister Roberto Mancini per gli ultimi match per la qualificazione ai Mondiali.

Negli anni passati, Immobile ha partecipato alla maggior parte delle partite di qualificazioni ai Mondiali, saltando solamente le tre più recenti per un doppio infortunio. In 17 gare – 14 da titolare e 3 da subentrato – ha segnato 8 gol e servito 2 assist. La sua presenza è stata spesso decisiva.

MACEDONIA DEL NORD — Parlando di qualificazioni ai Mondiali, la miglior prestazione di Immobile è stata quella del 9 ottobre 2016 contro la Macedonia del Nord, finita 2-3 per l’Italia. La partita – che era iniziata con il vantaggio azzurro al 24’ grazie alla rete di Andrea Belotti – era poi stata ribaltata dalle due reti di Nestorovski e Hasani, segnate nell’arco di due minuti. In quell’occasione, Immobile ha firmato i due gol decisivi, prima per il pareggio (83’) e poi per conquistare la vittoria (92’).

La storia si ripeterà oggi, 24 marzo, alle ore 20:45 e Immobile, salvo ripensamenti dell’ultimo minuto, sarà titolare. Chissà che il numero 17 non voglia regalare altre gioie ai tifosi, ripetendo l’impresa e firmando altre reti decisive.

