LAZIO WOMEN | Il tecnico Catini: “Pronti per il prossimo impegno con l’Empoli. Salvezza? Dovremo approfittare delle occasioni che ci concedono le concorrenti”

Intervenuto sulle frequenze di Lazio Style Radio, l’ex giocatore ed allenatore della Lazio Domenico Caso ha commentato la sconfitta rimediata dai biancocelesti nel derby, per poi proiettarsi sulla gara in programma questa sera tra Italia e Macedonia del Nord, valida per i playoff della qualificazione ai Mondiali in Qatar 2022.

Queste le sue parole:

“Visto come sono andati i fatti credo che sia mancato tutto, nessuno si aspettava di vedere una Lazio che non è scesa in campo. Quanto una squadra in un derby prende un gol in un’azione dopo aver avuto già un’avvisaglia, è venuta fuori una mancanza assoluta della difesa e credo che la Roma da quel momento in poi abbia avuto vita facile. Nessuno si aspettava che questa squadra potesse andare incontro a una prestazione così brutta, non ci sono attenuanti. La Roma ha fatto una partita in cui ha meritato di vincere, spero che si volti pagina. Diventa difficile da commentare. C’era tutto il tempo per riorganizzarsi e vedere una Lazio diversa invece è stata assente tutta la partita. Se c’è un’analogia con le altre sconfitte? Al di fuori non è facile trovare giustificazioni o dare un parere. Quello che mi ha lasciato perplesso è che un evento così importante non si può giocare con quella sciatteria e arrendevolezza. Credo che sia stato un gettare le armi dopo un primo tempo inconcludente, qualcosa non è andato al livello mentale. Spero non ci sia stata presunzione, in una partita del genere non si può compromettere quanto di buono fatto nell’ultimo periodo. Così deludente credo che sia uno dei pochi derby che mi ha lasciato l’amaro in bocca. Si può perdere per tanti motivi però dentro le corde di ogni giocatore quando si gioca un derby ci deve essere concentrazione e determinazione. Spero che tutti si facciano un esame di coscienza e chiedano scusa a tutti i tifosi”

“Italia? Quella di oggi è una gara trappola, chi ci rimette è solo l’Italia. In quest’ultimo europeo ha trionfato grazie anche a Mancini però ora c’è una tappa fondamentale come questa con la Macedonia. È uno spareggio importante, abbiamo solo da rimetterci. Non bisogna sottovalutare nessuno ma credo che Mancini sia talmente bravo da non permettere a questo gruppo di farlo. I valori tecnici del gruppo sono talmente elevati che ha le capacità per portarla a casa”

