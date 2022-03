QUALIFICAZIONI MONDIALI | Italia-Macedonia del Nord, le probabili formazioni

Luiz Felipe è uno dei nuovi in Nazionale azzurra, così come Mattia Zaccagni. Il difensore biancoceleste, infatti, è brasiliano ma naturalizzato italiano per via delle sue origini ed era già stato convocato nella U21 azzurra, convocazione che poi rifiutò per tentare con la maglia brasiliana, con cui aveva collezionato due presenze in U20. Non ha più avuto chance con la Selecao, dunque quando Mancini lo ha richiamato per l’Italia ha poi accettato senza pensarci due volte. Nonostante questa storia movimentata, Luiz Felipe ha ben chiaro l’obiettivo che deve raggiungere con l’Italia: strappare il pass per partecipare ai Mondiali del 2022. La qualificazione passerà prima per la Macedonia del Nord, domani, e dopo un’eventuale vittoria si incontrerà la vincente tra Turchia e Portogallo. Non sarà semplice, gli azzurri si stanno caricando da giorni e tra loro lo stesso difensore biancoceleste che, appunto, ha pubblicato sui social una foto di gruppo con a corredo la frase: “Un solo obiettivo!!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luiz Felipe Ramos (@luizfeliperamos27)

Zaccagni, invece, è alla prima convocazione in una gara ufficiale dopo quella per lo stage dei mesi scorsi. L’adrenalina e la responsabilità si fanno sentire per la gara di domani, infatti anche lui ha postato una foto su Instagram per caricare l’ambiente: “Forza azzurri”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mattia Zaccagni (@mattiazaccagni20_)

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: