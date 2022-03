Schillaci su Immobile: “Mi ricorda Mancini, è un fuoriclasse”

L’ex attaccante della Juventus tra le altre e protagonista indiscusso di Italia 90′ Totò Schillaci, in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha parlato della Nazionale e anche di Ciro Immobile. Queste le sue parole: “Immobile mi ricorda tanto Mancini: anche Roberto in Nazionale non riusciva a essere decisivo. Ciro fa la differenza, un fuoriclasse del nostro campionato, in Nazionale ancora no. E’ una questione di testa. Dipende da lui, forse paga ancora lo scotto di quel fallimento con la Svezia, pensavamo che Immobile ci portasse al Mondiale. La maglia azzurra pesa, la pressione di tifosi e stampa è diversa da quella nei club”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: