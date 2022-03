Bobo Tv| Vieri e Cassano sul reparto offensivo dell’Italia e su Mancini

Il problema secondo molti, che ha portato l’Italia a non qualificarsi per i Mondiali, sarebbe il gol. Tutto ruota intorno al malfunzionamento del reparto avanzato secondo queste visioni. Anche se ieri e nelle ultime uscite, abbiamo visto una nazionale totalmente spaesata, senza una parvenza di gioco, contro un avversario che ha compensato con la volontà, la mancanza di altre caratteristiche, proprie, ma non sfruttate, degli azzurri.

Christian Vieri, ex biancoceleste e ormai noto opinionista, è intervenuto alla Bobo Tv, analizzando la prestazione degli azzurri nella partita disputata ieri sera contro la Macedonia del Nord. Queste le sue parole : “L’Italia ha un problema là davanti. Anche ieri ha fatto la sua partita, ma questa Nazionale non riesce a fare gol. Ormai è chiaro a tutti. Contro la Macedonia Berardi è stato il più vivo in attacco, mentre gli altri avrebbero potuto e dovuto fare molto di più. Dopo l’Europeo abbiamo iniziato a fare fatica a trovare la via della rete. Certe partite vanno vinte a qualsiasi costo, anche con un solo gol”.

Anche Antonio Cassano si è espresso alla Bobo Tv: “Diciamo la verità: la nostra Nazionale è una squadra mediocre e Mancini la scorsa estate l’ha portata sul tetto d’Europa facendo un miracolo, giocando un calcio mai visto. Sono veramente rammaricato per Roberto, chi chiede le sue dimissioni dovrebbe vergognarsi. Dovremmo tutti pregare affinché Mancini rimanga alla guida della Nazionale, è lui l’ancora di salvataggio dell’Italia. Immobile, Insigne… Tanti giocatori mi sono sembrati in difficoltà ieri sera, l’Italia ha una squadra mediocre e Mancini aveva fatto miracoli finora”.

