FORMELLO | Esercitazioni tecniche e prove offensive. Differenziato per Cataldi

Archiviato il derby, la Lazio continua a prepararsi per la gara contro il Sassuolo della prossima settimana con i pochi giocatori presenti. Oltre agli 11 impegnati con le proprie nazionali, è infatti assente anche Radu. Il gruppo si è concentrato sul torello e in seguito sulle esercitazioni tecniche con scarico nelle porticine, per poi concludere l’allenamento con prove di azioni offensive divisi in due sottogruppi da 5; Cataldi, invece, ha svolto un lavoro differenziato con il pallone.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: